Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов решил показать поклонникам свои рабочие будни, поделившись новым постом на странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net. Как известно, в семье Горбунова и его супруги, Екатерины Осадчей, в конце лета произошло пополнения: у пары родился второй общий сын. Родители ждали появления малыша с большим нетерпение, и уделяют ему много внимания, однако в то же время оба продолжают работать.
В новой публикации Горбунов показал, как выглядят его рабочие будни. На новом селфи ведущий показал себя в офисе на фоне рабочего стола с календарем и флагом футбольного клуба «Динамо» на стене. При этом стены и пол выглядели потертыми и неотделанными.
«У нас офисные будни! Пишем новое кино! А как у вас проходит вторник?», - написал Юрий.
«Офис у нас не ободранный это такой дизайнерский ремонт», - добавил он в комментарии.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Евгений Комаровский раскрыл новую версию гибели нардепа Полякова: "Светлый, нормальный парень"
Циклон принесет в Украину дожди и похолодание, под раздачу попадет половина страны: кому не повезет
Экс-подопечная Винника из "Голосу країни" высказала, что думает о муже Осадчей Горбунове: "Это кайф"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, подробности трагедии: "Просто не верится"
Его подписчики тут же отреагировали.
«Работаем. Как и каждый вторник», «Что делаем?», «Чего офис такой ободранный?», «Лучше бы ты теще дров наколол», - пишут люди.
Напомним, Зарицкая из KAZKA и Горбунов обратились к украинцам с просьбой.
Как сообщала Politeka, Горбунов в одних плавках показал, как нужно выглядеть в 51 год.
Также Politeka писала, что Никитюк, Горбунов, Приходько и другие звезды впечатлили осенними образами.