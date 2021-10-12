Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов решил показать поклонникам свои рабочие будни, поделившись новым постом на странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Как известно, в семье Горбунова и его супруги, Екатерины Осадчей, в конце лета произошло пополнения: у пары родился второй общий сын. Родители ждали появления малыша с большим нетерпение, и уделяют ему много внимания, однако в то же время оба продолжают работать.

В новой публикации Горбунов показал, как выглядят его рабочие будни. На новом селфи ведущий показал себя в офисе на фоне рабочего стола с календарем и флагом футбольного клуба «Динамо» на стене. При этом стены и пол выглядели потертыми и неотделанными.

«У нас офисные будни! Пишем новое кино! А как у вас проходит вторник?», - написал Юрий.

«Офис у нас не ободранный это такой дизайнерский ремонт», - добавил он в комментарии.

Его подписчики тут же отреагировали.

«Работаем. Как и каждый вторник», «Что делаем?», «Чего офис такой ободранный?», «Лучше бы ты теще дров наколол», - пишут люди.

Напомним, Зарицкая из KAZKA и Горбунов обратились к украинцам с просьбой.

Как сообщала Politeka, Горбунов в одних плавках показал, как нужно выглядеть в 51 год.

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