Відомий український телеведучий, який веде шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав, як виглядає його тіло в 51 рік.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми: "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор. У 2017-му році телеведучий оголосив про те, що одружився на Каті Осадчій, з якою у них в тому ж році народився син Іван. Варто відзначити, що близько 2 місяців тому у них народився другий син - Данило.

Так, цього разу Юрій Горбунов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він показав, як потрібно виглядати в 51 рік. Телеведучий на тлі моря стоїть на пляжі і показує, в якій відмінній фізичній формі він себе тримає.

"А море-море", - підписав фото Юрій Горбунов.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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