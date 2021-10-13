Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", поделилась в социальной сети Инстаграм на своей странице счастливыми домашними фото.

Катерина Осадчая после рождения сына не стала делать для себя поблажек, и продолжает активно работать. Артистка даже отказалась от декретного отпуска, но выходные для семьи у нее тоже есть. Так, в этот раз в Стори звезда показала, как проводила время дома.

Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая живут в закрытом коттеджном городке в элитном поселке Романков недалеко от Киева. Все дома в этом районе очень похожи – двухэтажный дом, лужайка, а также детская площадка, бассейн, веранда, которые огорожены двойным забором.

Счастливый завтрак на улице звезда устроила вместе с новорожденным сыном, что и показала на фото в стори. Также звезда полюбовалась плющом, что сменил свой цвет на более осенний:

«Какая красота! Гуляем, последние осенние завтраки на улице» - пишет под кадрами Осадчая.

Отметим, за недвижимостью следят патрули военизированной охраны, установлены камеры видеонаблюдения, а при въезде есть КПП.

Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

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