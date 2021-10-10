Известная телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно родила сына, всего через пару дней приступила к работе и теперь активно участвует на съемках шоу.

Телеведущая не жалеет сил для выхода каждого выпуска излюбленной телепередачи, ведущей которого является уже много лет. К тому же, Осадчая даже не стала брать декретный отпуск, предпочитая сразу же вернуться к съемкам.

Теперь Катерина подбирает элегантные образы, которые скрывают ее фигуру. По словам Осадчей, ей есть над чем работать и после третьих родов у нее уже есть понимание, какого питания и режима дня придерживаться.

Не акцентируя на этом внимание, звезда появляется на съемках в классических платьях в пол свободного кроя или брючных костюмах. В этот раз в черном костюме, состоящем из брюк с высокой посадкой и укороченного пиджака, артистка показала весьма удачный, лаконичный образ. Рядом с Соломией Витвийцкой Катерина выглядела очень элегантно.

«Вы уже видели нового «Джеймса Бонда»? А репортаж с допремьерного показа в Украине уже завтра в «Светской жизни»!» - сказано в подписи к фото.

Ранее также телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Она показала, как собирается перед съемками.

Как известно, Катя Осадчая ведет авторскую программу "Світське життя", где общается и раскрывает факты о знаменитостях украинского шоу-бизнеса. На кадрах телеведущая в строгом белом пиджаке с черными кожаными вставками. Также свой образ она дополнила черным кожаным беретом.

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Politeka рассказывала, Осадчая рассказала о своей мечте, умилив фото с сыновьями: "Так хочется, чтобы они..."