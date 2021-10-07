Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно стала мамой в третий раз, поделилась умилительным фото, на котором были запечатлены лишь руки ее детей.

Ведущая программы "Світське життя" и не только в августе этого года стала мама в третий раз, передает Politeka.net.

Катя Осадчая родила двоих сыновей Ивана (2017 г.р) и Данила (2021 г.р.) от мужа Юрия Горбуннова, а старшего Ильи (2002 г.р.) - от бизнесмена Олега Полищука.

Артистка часто делится кадрами с детьми. На новом фото она показала, как маленькие братья держатся за руки. Фото получилось очень умилительным.

"Братья. Иван и Данило. Так хочется, чтобы они выросли близкими друзьями ❤️", - написала Осадчая.

За 15 минут пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Прекрасное фото 😍 Так и будет 💖", "Да. Это заветная мечта каждой мамы, чтобы дети жили дружно ❤️", "Да братская любовь сильная!❤️ пусть у них все будет хорошо👏", "Чудесное фото!👍Два ангелочка драгоценных!🙏💗", "Все будет зависит от родителей, как воспитаете так и будет 🙌❤️❤️❤️", "Какие у Ильи отношения с детьми? 😍", "Все зависит от родительского воспитания 🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, Осадчая после трех родов рассказала, чего ждет сейчас

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