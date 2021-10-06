Вот это неожиданно...

На программе "Світське життя" про звезд украинского шоу-бизнеса снова произошла замена.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая уже многие годы ведет авторское шоу "Світське життя", где берет интервью у самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса и раскрывает про них интересные факты.

Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына, и в это время на шоу "Світське життя" произошла замена. Её уже заменяли такие известные певицы, как Наталья Могилевская и Настя Каменских.

Теперь на её место пришла известная артистка Светлана Тарабарова.

"Летай, как на крыльях", — поет артистка и представляется.

Она взяла интервью у нескольких звезд шоу-бизнеса. Сначала она поговорила с участником шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" - Даниэлем Салемом.

Также она поговорила с известной спортсменкой Лилией Подкопаевой про победу боксера Александра Усика. Как известно, недавно он выиграл у Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе.

"Говорим про Александра Усика, скоро в эфире", — рассказали на странице программы "Світське життя".

Ранее сообщалось, выяснилось, кто после Зарицкой и Могилевской станет новой заменой Осадчей в "Світському житті": "Не пропустите"

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Politeka рассказывала, Осадчей после Каменских и Дорофеевой нашли новую замену в "Світському житті": "Как красиво, но..."