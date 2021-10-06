На программе "Світське життя" про звезд украинского шоу-бизнеса снова произошла замена.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая уже многие годы ведет авторское шоу "Світське життя", где берет интервью у самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса и раскрывает про них интересные факты.
Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына, и в это время на шоу "Світське життя" произошла замена. Её уже заменяли такие известные певицы, как Наталья Могилевская и Настя Каменских.
Теперь на её место пришла известная артистка Светлана Тарабарова.
"Летай, как на крыльях", — поет артистка и представляется.
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Она взяла интервью у нескольких звезд шоу-бизнеса. Сначала она поговорила с участником шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" - Даниэлем Салемом.
Также она поговорила с известной спортсменкой Лилией Подкопаевой про победу боксера Александра Усика. Как известно, недавно он выиграл у Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе.
"Говорим про Александра Усика, скоро в эфире", — рассказали на странице программы "Світське життя".
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