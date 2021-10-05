Известная телеведущая Катя Осадчая побывала не премьере известного фильма, куда пришли звезды украинского шоу-бизнеса. В частности, на мероприятии побывал юморист Сергей Притула.

Популярная телеведущая активно продолжает работу, передает Politeka.net. Совсем недавно Осадчая стала мамой, но несмотря на это, ее график уже загруженный.

Так, Осадчая сняла репортаж, побывав на премьере фильма об агенте 007 c Дэниелом Крейгом.

На мероприятии "развеялись" такие звезды как: Сергей Притула, Даша Трегубова, Соломия Витвицкая и другие.

Катя выбрала брючный костюм, подчеркнувший ее стройность. При этом на фото не было видно мужа Осадчей, Юрия Горбунова.

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Уже посмотрели очередную серию бондианы, будете скучать по Дэниелом Крейгом? Кого видите новым Бондом?", - написали авторы поста.

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Отметим, Катя Осадчая в августе стала мамой в третий раз. Примечательно, что телеведущая работала практически до родов, и после рождения малыша практически сразу приступила к съемкам.

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