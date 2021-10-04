Телеведущая Катя Осадчая ответила украинцам, которых возмутили ее "приключения" с полицией

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая недавно попала в скандал. Звезда из-за съемок опаздывала на поезд в Киев, и ей на помощь пришла полиция. Съемочную группу "Світського життя" доставили на вокзал в полицейском фургоне, и это возмутило некоторых украинцев.

Теперь в своем Instagram Катя решила объясниться за эту ситуацию. Телеведущая выложила в сети милое фото с новорожденным сыном на руках и рассказала, что в тот день сильно спешила со съемок к своему малышу.

"Я хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому, прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом", - написала Осадчая.

Напомним, Екатерина Осадчая села в украинский поезд и оказалась недовольна: "Спала пару часов".

Как сообщала Politeka, Осадчая оказалась в самолете с необычной попутчицей и призналась, куда хочет полететь: "Все впереди".

Также Politeka писала, что Осадчая, уехавшая без новорожденного сына, оказалась в полицейской машине: "С мигалками и сиреной...".