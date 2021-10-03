Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая рассказала о своих планах после рождения третьего ребенка
Как известно, в августе создательница программы «Светская жизнь» стала матерью в третий раз. Ведущая вернулась к работе практически сразу после родов, и сейчас продолжает успешно совмещать воспитание двух маленьких детей со своей карьерой. Однако Осадчая не забывает и о своих желаниях, и уже строит планы на ближайшее будущее.
Как пишет Politeka.net, об этом ведущая рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм. Она поделилась фото и видео из самолета, на котором показала свою необычную попутчицу – моль, которая примостилась рядом с ней на иллюминаторе.
«Преодолевать расстояния может каждый. Я себе составляю план направлений, куда хочу поехать. Список стран большой. Пандемия, а теперь кормление в планы внесли коррективы, пока мы не такие мобильные, но все впереди», - рассказала Осадчая.
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Она также поделилась списком стран, куда хочет отправиться в ближайшее время.
«На первом месте в моем списке Франция, затем Италия, зимой Финляндия, снова хочу в Тайланд, а с неизученных еще уголков - Французская Полинезия, Новая Зеландия и Кения», - написала ведущая.
Напомним, Осадчая, уехавшая без новорожденного сына, оказалась в полицейской машине.
Как сообщала Politeka, Осадчая призналась, от чего отказалась из-за рождения ребенка.
Также Politeka писала, что Катя Осадчая оставила одномесячного сына и покинула Киев.