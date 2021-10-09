Известная ведущая Екатерина Осадчая встретилась с украинскими политиками, включая президента, для нового выпуска программы «Світське життя».

Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм. Так, Осадчая побывала в Трускавце, где состоялся съезд партии «Слуга народа». Во время своего визита ведущая встретилась с представителями политической силы: Давидом Арахамией, Русланом Стефанчуком и другими.

Кроме того, Осадчая поделилась совместным фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Для своей встречи с политиками ведущая выбрала элегантное вечернее платье изумродного оттенка. Ее образ дополнили массивные сережки и элегантное украшение на голове.

«Политическая элита во главе с Президентом Украины - завтра в 18.30 в «Светской жизни»! Эксклюзив из Трускавца», - подписала кадры ведущая.

Стоит отметить, что украинцы отреагировали на публикацию весьма неоднозначно.

«А где элита?», «Испанский стыд, а не элита. Сделали шоу из страны», «Печальная у нас элита…., с этой элитой не считается ни один мировой лидер, да и собственный народ не уважает», «С этого интервью госпожу Осадчую, везли с "мигалками"?», «Катя, как вы это выдержали?», - пишут люди.

Напомним, Катя Осадчая в экстравагантном образе рассказала о своих планах.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о своей мечте, умилив фото с сыновьями.

Также Politeka писала, что молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской.