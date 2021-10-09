Известная телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно родила сына, засветилась в экстравагантном образе перед съемками.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Она показала, как собирается перед съемками. Как известно, Катя Осадчая ведет авторскую программу "Світське життя", где общается и раскрывает факты о знаменитостях украинского шоу-бизнеса. На кадрах телеведущая в строгом белом пиджаке с черными кожаными вставками. Также свой образ она дополнила черным кожаным беретом.

"На съемки", — подметила Екатерина Осадчая.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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