Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, поділилася враженням від подорожі за кордон, підкоривши стильним луком.

Відома артистка зараз перебуває у шлюбі із співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, повідомляє Politeka.net. У пари в 2019 році народилася дочка Софія.

Артистка разом з сім'єю, в тому числі зі старшим сином Даніелем від колишнього чоловіка Андрія Джеджули, часто подорожує.

Одного разу у своєму Instagram співачка розповіла, чим заробляє на життя. Зокрема, у артистки є бутіки - це стало великим і прибутковим бізнесом.

Також Дімопулос займається компанією по вітамінним крапельницям, вкладає гроші в нерухомість і веде свій блог в Instagram.

Тому не дивно, що артистка може дозволити собі багато подорожувати. 16 жовтня у своєму сторіс вона розповіла, що знаходиться в Парижі (Франція), де живуть, в основному, забезпечені люди.

"Сьогодні чудова погода. Сонячно. Ми пішли гуляти в парк після сніданку. Дивіться, яка краса! Люди відпочивають",- записала відео артистка, знімаючи краєвиди навколо себе.

Також красуня опублікувала фото, на якому позувала в стильному луці: в шкіряній куртці і чорних облягаючих лосинах, доповнили образ аксесуари.

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