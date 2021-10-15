Украинская певица, экс солистка ВИА Гры и победительница прошлого сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос отправилась в Москву, и рассказала о своих похождениях в российской столице.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Сейчас Санта находится в Москве. На новых видео, снятых в кровати своего отеля, певица рассказала, для чего приехала в Россию в разгар войны на Донбассе.

«Я валяюсь уже в отеле. Мне даже лень смыть макияж, но я сейчас обязательно это сделаю. Утром я побежала на микротоки, чтоб как-то привести себя в порядок. Потом у меня было две съемки, они прошли потрясающе. После этого я помчала на встречу. После встречи мы поехали в «Hermès», мне вынесли невероятной красоты сумку, я купила мужу подарки…Потом мы поехали на ужин в «Dolce & Gabbana», - рассказала подписчикам Санта.

Она добавила, что после такого насыщенного дня рада оказаться в отеле. Звезда призналась, что ей больше всего хотелось выспаться.

«Почему-то в Москве я не сплю…точнее, сплю очень плохо. Надеюсь, что после сегодняшнего дня я вырублюсь и высплюсь», - заявила Димопулос.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" похвасталась царскими яствами и развлечениями в Москве.

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" откровенно рассказала о неуверенности, страхах и тревожности.

Также Politeka писала, что Димопулос показала трогательный снимок с отцом, которого больше никогда не сможет обнять.