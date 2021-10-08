Украинская певица, экс-участницы группы ВИА-Гра, а также победительница популярного шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала архивную фотографию со своим отцом
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу 34-летней артистки в Инстаграм.
«Сегодня тебе 65… Папа, я люблю тебя и ты в моем сердце», - написала певица.
Санта показала снимок, на котором отец держит ее в детстве на руках.
72-летняя Пугачева в стильном образе затмила Орбакайте: "Темные очки очень молодят бабушек"
В полиции раскрыли обстоятельства гибели нардепа Полякова: "Вызвали "скорую", но спасти не удалось"
Беда у звезды "Женского квартала", появились кадры с места ДТП и подробности: "Я плакала..."
Экс-возлюбленный Тины Кароль наконец объявил о свадьбе, как выглядит невеста: "Сюрприз!"
Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что…"
Напомним, папа Санты умер от онкологического заболевания. Неутешительный диагноз поставили ему несколько лет назад.
"Он всегда хотел, чтобы я ходила на танцы и умела красиво танцевать, а мне нравилось танцевать для него… Он приходил на все концерты и репетиции, но все резко закончилось, когда он заболел раком легких. Это был самый тяжелый год в моей жизни. После этого я ни разу не выходила на паркет, потому что танцы были для меня связаны с папой", – рассказывала Санта в эфире «Танців з зірками».
Ранее Politeka писала, что Димопулос засветила огромное бриллиантовое кольцо и пожаловалась украинцам.
Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала своего подросшего сына и двухлетнюю дочку.
A еще Politeka сообщала, что победительницу «Танців з зірками» Димопулос снова зовут на проект: "Надо идти..."