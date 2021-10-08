Украинская певица, экс-участницы группы ВИА-Гра, а также победительница популярного шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала архивную фотографию со своим отцом

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу 34-летней артистки в Инстаграм.

«Сегодня тебе 65… Папа, я люблю тебя и ты в моем сердце», - написала певица.

Санта показала снимок, на котором отец держит ее в детстве на руках.

Напомним, папа Санты умер от онкологического заболевания. Неутешительный диагноз поставили ему несколько лет назад.

"Он всегда хотел, чтобы я ходила на танцы и умела красиво танцевать, а мне нравилось танцевать для него… Он приходил на все концерты и репетиции, но все резко закончилось, когда он заболел раком легких. Это был самый тяжелый год в моей жизни. После этого я ни разу не выходила на паркет, потому что танцы были для меня связаны с папой", – рассказывала Санта в эфире «Танців з зірками».

Ранее Politeka писала, что Димопулос засветила огромное бриллиантовое кольцо и пожаловалась украинцам.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала своего подросшего сына и двухлетнюю дочку.

A еще Politeka сообщала, что победительницу «Танців з зірками» Димопулос снова зовут на проект: "Надо идти..."