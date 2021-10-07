Украинская певица, экс-участницы группы ВИА-Гра, а также чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу Санта Димопулос получила довольно неожиданное предложение

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу 34-летней артистки в Инстаграм.

Как известно, в 2020 году именно экс-солистке "ВИА Гры" стала победительницей шоу «Танці з зірками». По итогам зрительского голосования кубок достался Санте Димопулос и ее партнеру Максу Леонову, второе место - вокалистке The Hardkiss Юлии Саниной и ее напарнику Дмитрию Жуку. Но вскоре после этого Димопулос объявила о передаче кубка Саниной, так как посчитала ее достойной победительницей.

В новых сторис на своей странице в соцсети Санта показала, что поклонники спрашивают, не собирается ли она снова поучаствовать в танцевальном проекте. Такое предложение удивило певицу.

«А смысл?) Я уже победитель) И далось мне это очень нелегко. Я выпала из жизни на полгода и сделала все на пределе своих возможностей. Надо идти дальше и покорять новые вершины», - ответила Димопулос.

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