Известная певица и победительница прошлого сезона популярного шоу "Танцi зiрками" Санта Димопулос откровенно призналась в своей неуверенности и рассказала о своих страхах.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Звезда часто общается со своими поклонниками на просторах социальных сетей. Она предложила фанатам задать ей вопросы, которые их больше всего интересуют.

Ей задали вопрос о том, как она реализовывает себя как женщина в повседневной жизни.

"У меня крепкая, красивая и полная семья, которая построена на любви, заботе, уважении и гармонии. Это бесконечная сфера для реализации) Я за 8 лет построила бизнес, который приносит мне хороший доход и я справляюсь со своей тревожностью, потому что крепко стою на своих ногах. Для меня это очень важно. И на даном моменте расширяюсь ", - подметила артистка.

"Я избавилась от множества страхов, от неуверенности, отпустила много боли и постоянно работаю над собой духовно, морально и физически. Для меня важно чувствовать себя красивой и ухоженной, поэтому я уделяю не мало времени физической форме и разным процедурам, чтобы поддерживать себя в тонусе", - призналась артистка.

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