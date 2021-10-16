Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, поделилась впечатлением от путешествия за границу, покорив стильным луком.

Известная артистка сейчас находится в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, сообщает Politeka.net. У пары в 2019 году родилась дочь София.

Артистка вместе с семьей, в том числе со старшим сыном Даниэлем от бывшего мужа Андрея Джеджулы, часто путешествует.

Однажды в своем Инстаграм певица рассказала, чем зарабатывает на жизнь. В частности, у артистки есть бутики - это стало крупным и прибыльным бизнесом.

Также Димопулос занимается компанией по витаминным капельницам, вкладывает деньги в недвижимость и ведет свой блог в Инстаграм.

Поэтому неудивительно, что артистка может позволить себе много путешествовать. 16 октября в своем сторис она рассказала, что находится в Париже (Франция), где живут, в основном, обеспеченные люди.

"Сегодня чудесная погода. Солнечно. Мы пошли гулять в парк после завтрака. Смотрите, какая красота! Люди отдыхают", - записала видео артистка, снимая виды вокруг себя.

Также красотка опубликовала фото, на котором позировала в стильном луке: в кожаной куртке и черных облегающих лосинах, дополнили образ аксессуары.

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