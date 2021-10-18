Відома співачка Санта Дімопулос похвалилася фанатам, що побувала на виставці загадкового графіті-художника Бенксі в Парижі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачки, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими кадрами свого розкішного життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня похвалилася, що побувала в Парижі, де відвідала виставку загадкового графіті-художника Бенксі.

На фотографіях, які показала Санта в мережі, можна побачити ряд знімком самих картин, а також співачку, яка відображена біля однієї з них. Як видно, для відвідування виставки Дімопулос вибрала стильний скромний образ - на ній чорні шкіряні штани, Біла кофтинка і темний піджак, а на плечі висить невелика сумочка. Волосся дівчини акуратно зібрані і причесані, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Санта детально розповіла про виставку і поділилася своїми враженнями: "Вчора були на виставці робіт одного з найвідоміших і точно найзагадковішого майстра графіті в світі – Бенксі. Кажуть, що ніхто точно не знає його справжнього імені, відомо тільки те що Банксі – це відомий британський графіті артист, який ретельно приховує свою особистість".

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