Известная певица Санта Димопулос похвасталась фанатам, что побывала на выставке загадочного граффити-художника Бенкси в Париже.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певицы, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими кадрами своей роскошной жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка похвасталась, что побывала в Париже, где посетила выставку загадочного граффити-художника Бенкси.

На фотографиях, которые показала Санта в сети, можно увидеть ряд снимком самых картин, а также певицу, которая запечатлена возле одной из них. Как видно, для посещения выставки Димопулос выбрала стильный скромный образ – на ней черные кожаные штаны, белая кофточка и темный пиджак, а на плече висит небольшая сумочка. Волосы девушки аккуратно собраны и причесаны, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Санта подробно рассказала о выставке и поделилась своими впечатлениями: "Вчера были на выставке работ одного из самых известных и точно самого загадочного мастера граффити в мире – Бэнкси. Говорят, что никто точно не знает его настоящего имени, известно только то что Банкси – это известный Британский граффити артист, который тщательно скрывает свою личность".

Напомним, Санта Димопулос улетела из Украины и показала, как отдыхают обеспеченные люди: "Смотрите, какая красота!".

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Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" похвасталась царскими яствами и развлечениями в Москве: "Сбылась моя мечта".