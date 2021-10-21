Відома співачка і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла українкам секрети краси француженок.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно Санта Дімопулос повернулася з Франції, де надихнулася стилем місцевих жителів. Також вона вирішила поділитися з українками секретами краси француженок.

"Француженки виглядають так, як ніби наділи перше-ліпше під руку, по мінімуму використовують аксесуари і обожнюють одяг в чоловічому стилі", - розповіла секрет Співачка.

"Особливий шарм француженок полягає в здатності виглядати недбало і максимально стильно одночасно. Вони можуть не морочитися зачіскою і макіяжем, а замість цього зробити недбалий пучок і надіти величезні солнезащитные окуляри", - розкрила Санта Дімопулос.

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