Известная певица и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала украинкам секреты красоты француженок.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Недавно Санта Димопулос вернулась с Франции, где вдохновилась стилем местных жителей. Также она решила поделиться с украинками секретами красоты француженок.

"Француженки выглядят так, как будто надели первое попавшееся под руку, по минимуму используют аксессуары и обожают одежду в мужском стиле", - рассказала секрет певица.

"Особый шарм француженок заключается в способности выглядеть небрежно и максимально стильно одновременно. Они могут не заморачиваться прической и макияжем, а вместо этого сделать небрежный пучок и надеть огромные солнезащитные очки", - раскрыла Санта Димопулос.

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