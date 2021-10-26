Украинская ведущая Ольга Фреймут и танцор Оли Поляковой Макс Ежов вернулись на паркет «Танців з зірками», вызвав бурную дискуссию среди украинцев в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, накануне вечером в эфир вышел новый выпуск шоу, на котором проект покинула пара Евгения Власова и Макс Леонов. Этот выпуск был посвящен танцам втроем, однако пара Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук пошла дальше, и пригласила сразу двух гостей. Ими оказались Фреймут и Ежов, которые до этого также участвовали в других сезонах проекта.

Номер артистов получился юмористическим и зажигательным. Макс и Константин переоделись в женщин, отплясывая на паркете в платьях и на каблуках.

«Константин Войтенко готов удивить всех комедийным номером. И на паркете его поддержит танцовщик Макс Ежов!», - написали на странице «Танцев» в Инстаграм.

Украинцы бурно, но довольно неоднозначно, отреагировали на этот номер.

«Очень люблю эту пару, но танец не зашёл, очень много мишуры и лишних людей», «Странно видеть Ежова и Войтенка на каблуках …а Фреймут – бесподобна», «Войтенко это конечно открытие, я не знала, что он так танцует», «Похоже, что номер под Фреймут делался», «Кошмар. После прошлого эфира. Такое впечатление, что их специально сливают», «Взрыв, фейерверк, бомба это было очень живо, энергично и стильно», - писали люди.

Напомним, Фреймут озадачила возвращением на паркет «Танців з зірками».

Как сообщала Politeka, танцор Поляковой удивил видом в платье и светлом парике, Горбунов не удержался от фото.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала украинцам новый образ, но смутила одной деталью.