Телеведущая Оля Фреймут, которая участвовала в "Танцях з зірками" в прошлом году, показала образ, в котором собралась на танцевальное шоу.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является успешной телеведущей, став звездой утреннего шоу, а после этого главным "Ревизором" Украины. В прошлом году Оля попробовала свои силы в шоу "Танці з зірками". Также Фреймут активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Оля была в джинсах и кофте, а образ дополнила ярким мейкапом. Фреймут стояла у стены, демонстрируя роскошный образ.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Эталон красоты", "Вау", "Очень красиво", "Люблю очень вас, Ольга, красавица и умница", "Роскошная женщина. Ярко, жарко, эффектно", "Цвет волос хороший", "Супер", "Просто восторг", "Очень подходит такой макияж! Но освежить кончики волос надо, будто не ухоженные ... Вам идет! Пiдстрижить кончики волос и - идеальная".

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