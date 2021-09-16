Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала украинцам, что ее связывает с легендарной писательницей Агатой Кристи

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у телеведущей появились фото, сделанные в Лондоне. На фото Ольга позировала с внуком Агаты Кристи. Поклонникам звезда поведала, как произошла эта встреча, признавшись, что Агата Кристи ее любимая писательница.

«Странно все задумано. Человек, по виду даже неприглядный, обязательно становится избранником какой-то женщины». Или: «Разговоры придуманы, чтобы мешали думать»... Агата Кристи, моя любимица, сегодня ее день рождения. Публикую фотографии из офиса @officialagathachristie в Лондоне. С командой и внуком. Напомню, что мое издательство @snowdrop_publishing издало шесть психологических романов Агаты под псевдонимом Мэри Вестмакотт», - отметила Фреймут.

В комментариях поклонники оставили много отзывов, включившись в обсуждение известной писательницы.

«Это моя любимая писательница. Прочитала почти все ее книги, и всегда охотно перечитываю. А какая ваша любимая?», «Ольга, спасибо вам за работу», «Какая вы молодец», «Ваше дело заслуживает уважения», - пишут пользователи сети.

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