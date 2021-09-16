Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала украинцам, что ее связывает с легендарной писательницей Агатой Кристи
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у телеведущей появились фото, сделанные в Лондоне. На фото Ольга позировала с внуком Агаты Кристи. Поклонникам звезда поведала, как произошла эта встреча, признавшись, что Агата Кристи ее любимая писательница.
«Странно все задумано. Человек, по виду даже неприглядный, обязательно становится избранником какой-то женщины». Или: «Разговоры придуманы, чтобы мешали думать»... Агата Кристи, моя любимица, сегодня ее день рождения. Публикую фотографии из офиса @officialagathachristie в Лондоне. С командой и внуком. Напомню, что мое издательство @snowdrop_publishing издало шесть психологических романов Агаты под псевдонимом Мэри Вестмакотт», - отметила Фреймут.
В комментариях поклонники оставили много отзывов, включившись в обсуждение известной писательницы.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "Холостячке" Огневич: "Желаю, чтобы она тоже..."
Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова: "Лучше пускай юморит..."
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"
«Это моя любимая писательница. Прочитала почти все ее книги, и всегда охотно перечитываю. А какая ваша любимая?», «Ольга, спасибо вам за работу», «Какая вы молодец», «Ваше дело заслуживает уважения», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольга Фреймут рассказала о пользе русского языка: "Большой плюс".
А еще Politeka писала, что Фреймут ответила на претензии поклонников: "Чтобы вы чувствовали себя...".
Также Politeka сообщала, что Фреймут поведала, как правильно сервировать стол.