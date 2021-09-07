Оля Фреймут, яка любить вчити українців манерам, висловилася з приводу мовного питання
Як пише Politeka.net, на таке питання вона відповіла в інтерв'ю Youtube-каналу BigMoney.
Фреймут зазначила, що в Парижі французи не завжди відповідають, коли до них звертаються англійською.
"... і це правильно. Тому, що коли в Україну приїжджають іноземці, вони зустрічають таку суцільну шизофренію... як це може бути, ви на одній мові задаєте питання, а на іншому відповідаєте. У вас двомовність в одному діалозі", - зазначила вона.
За словами Фреймут, для іноземців подібне звучить дуже дивно, хоча ми цього навіть не помічаємо.
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При цьому ведучий Євген Черняк уточнив, чи є двомовність в Україні перевагою для туризму.
«Я думаю, що для туризму це великий плюс. У нас же та не двомовність, у нас триязичность, люди яким 20т років спокійно говорити англійською", - сказала Фреймут.
Нагадаємо, Фреймут прямо у вбиральні вирішила дати українцям урок етикету.
А ще Politeka писала, Фреймут публічно розкритикувала президента і взялася вчити його манерам: "в даному випадку..."
Також Politeka повідомляла, що Фреймут вперше зізналася, скільки тисяч доларів заробляє на весіллях.