Оля Фреймут, яка любить вчити українців манерам, висловилася з приводу мовного питання

Як пише Politeka.net, на таке питання вона відповіла в інтерв'ю Youtube-каналу BigMoney.

Фреймут зазначила, що в Парижі французи не завжди відповідають, коли до них звертаються англійською.

"... і це правильно. Тому, що коли в Україну приїжджають іноземці, вони зустрічають таку суцільну шизофренію... як це може бути, ви на одній мові задаєте питання, а на іншому відповідаєте. У вас двомовність в одному діалозі", - зазначила вона.

За словами Фреймут, для іноземців подібне звучить дуже дивно, хоча ми цього навіть не помічаємо.

При цьому ведучий Євген Черняк уточнив, чи є двомовність в Україні перевагою для туризму.

«Я думаю, що для туризму це великий плюс. У нас же та не двомовність, у нас триязичность, люди яким 20т років спокійно говорити англійською", - сказала Фреймут.

Нагадаємо, Фреймут прямо у вбиральні вирішила дати українцям урок етикету.

А ще Politeka писала, Фреймут публічно розкритикувала президента і взялася вчити його манерам: "в даному випадку..."

Також Politeka повідомляла, що Фреймут вперше зізналася, скільки тисяч доларів заробляє на весіллях.