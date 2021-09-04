Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут дала новые советы по этикету прямо в уборной

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Ольга Фреймут длительное время работала на "Новом канале". Она вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном была ведущей утренней программы "Подъем" и развлекательного шоу "Кто сверху". Впоследствии Фреймут засветилась также в программе "Ревизор", где инспектировала рестораны и отели в разных уголках Украины. Сейчас Ольга Фреймут активно развивается в социальных сетях Instagram и You Tube (проект "НіНіНі").

В Instagram Фреймут часто рассказывает поклонникам правила этикета. На этот раз телеведущая решила рассказать, как правильно должна висеть туалетная бумага. Фреймут записала stories в уборной и указала на ошибку.

"Ошибка! Туалетная бумага должна быть листочком сверху. Стандарты 5-ти звездочных отелей", - написала Ольга Фреймут.

Ранее Politeka писала, что 39-летнюю Фреймут в платье-балахоне заподозрили в беременности: "Оличка, вы...".

Напомним, что Фреймут порекомендовала уставшим украинцам не появляться на людях: "зачем кому-то портить настроение".

A еще Politeka сообщала, что Фреймут рванула в США со старшей дочкой: Как развлекаются красавицы.