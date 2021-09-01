Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, якою має бути справжня пані

Як пише Politeka.net, 39-річна Ольга Полякова прославилася завдяки передачам "Підйом" та "Хто зверху", які вела разом Сергієм Притулою та Олександром Педаном. Згодом Фреймут засвітилася також у програмі "Ревізор". Зараз Ольга Фреймут активно розвивається у соціальних мережах Instagram та You Tube (проєкт "НіНіНі").

В Instagram Фреймут часто розповідає шанувальникам правила етикету. Цього разу телеведуча вирішила дати поради, щодо того, якою має бути справжня пані. Фреймут розповіла про поставу справжньої леді, розмову, емоції, уважність та столові манери. Ольга також виклала світлину, на якій сиділа на кріслі в красивому чорному костюмі, елегантно витягнувши одну ногу.

Багато шанувальників не погодилися із Фреймут, назвавши її правила пережитками минулого.

"А може "пані" теж людина і має право бути такою якою вона є 🤣?", " Погоджуюсь тільки із першим пунктом - постава дійсно завжди має бути красива і рівна", "Поради в принципі не погані, але я думаю, що все їх складно виконувати. Ми всі живі люди! Але намагатися виконувати хоча б половину треба!", "Вийшов робот, а не жива жінка. А чи щаслива панна в такому затиснутому з усіх боків образі? 😢", " Якась виходить маріонетка, а не жива людина! Хоча з боку мабуть це гарно виглядає", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що дочка Олі Фреймут втекла в США і показала, як освоюється серед місцевих: "Новий дім".

Нагадаємо, що Фреймут порекомендувала втомленим українцям не з'являтися на людях: "Навіщо комусь псувати настрій".

A ще Politeka повідомлялa, що Фреймут публічно поскаржилася на категоричність чоловіка і розповіла про заборони: "Я з тих жінок, хто...".