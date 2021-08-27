Відома українська телеведуча Ольга Фреймут продовжує давати поради

Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча, яка стала широко популярною після співпраці із "Новим каналом", зараз активно розвиває свій блог в Instagram. У форматі stories Фреймут дуже часто розповідає своїм шанувальникам правила етикету.

Цього разу Ольга Фреймут зняла відео в одному із ресторанів "The Cheesecake Factory", що базується в США. Телеведуча жалілася, що її порція салату була занадто великою, як на одну персону. Зауважимо, що Фреймут також дала декілька порад українцям.

"Пані не має з’являтися невиспаною на люди. Якщо сонна, втомлена, зажурена, краще залишитися вдома. Навіщо комусь псувати настрій поганим виглядом та настроєм?", - написала Фреймут.

Проте зауважимо, що телеведуча й сама виглядала втомленою та невиспаною. Це Фреймут виправдала тим, що у неї джетлаг (це тимчасовий розлад сну й погіршення самопочуття, які виникають унаслідок "переналаштування" наших клітин до нового середовища з новим часом початку сонячного дня). Ймовірно, це реакція організму телеведучої на переліт до США.

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