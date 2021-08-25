Відома телеведуча Ольга Фреймут розповіла, скільки коштує, щоб вона провела весілля

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Ольга Фреймут в інтерв'ю YouTube-каналу Big Money розповіла, які гонорари брала за проведення весілля. За словами зірка, зараз вона більше займається проведенням конференцій або презентацій, а ось весілля і корпоративи вела, коли постійно була в телевізорі.

Однак, весілля в її кар'єрі були, але згадує вона про них неохоче. Оля відповіла, що їй було соромно брати великі суми за проведення весіль, на відміну від деяких її колег.

"Це жах ... Ну не багато, ну від 5 до 6 тисяч доларів. Я просто знаю, скільки деякі вусаті колеги коштують, ось з такими волоссям, у них там більше. Вусаті колеги, ну від 10 тисяч і більше. І вони так гордо називають ціну, я якось так не можу. Ось ви б хотіли, щоб я Ваше весілля вела? Це буде нудне весілля. Я не можу на цю суму вам запропонувати послугу. Якщо я знаю, що я точно на своєму місці, я спокійно візьму ці гроші. А на весілля? Ну таке собі буде весілля", - поділилася Фреймут.

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