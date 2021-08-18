Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая любит учить этикету, добралась уже и до западных звезд

Как известно, Фреймут издала книгу, в которой изложила правила этикета, которые, по ее мнению, необходимо знать, также она записывала видео с советами. А в этот раз Ольга решила указать на ошибки в поведении знаменитой американской модели, актрисы и певицы Пэрис Хилтон, сообщает Politeka.net.

В сторис своего Инстаграм украинская телеведущая показала фото Хилтон, у которой было видно белье. Фреймут категорично заявила, что так ходить нельзя. Также она указала и на менее очевидные ошибки, и рассказала, как их избежать.

«Показывать людям свое нижнее белье? #нетнетнет нижнее белье должно оставаться невидимым. Не просвечивать и не пробиваться сквозь одежду. Бретели силиконовые – вульгарно. Белый бюстгальтер, который пробивается – ошибка. Телесные оттенки лифчика и трусов, максимально приближенные по цвету к коже», - расписала свои советы Фреймут.

Напомним, Фреймут неожиданно нагрянула к своей обидчице после оскорблений в сети: "Господи, опять эта..."

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