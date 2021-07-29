Телеведущая Оля Фреймут поделилась личным, показав, как омолодилась
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала известной благодаря утреннему шоу с Педаном и Притулой. После этого красотка стала ведущей шоу "Ревизор", где получила больше всего популярности. Звезда настолько известна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где Оля учит украинцев этикету, а еще делится личными кадрами.
На новом видео, которое Фреймут опубликовала в сторис Инстаграм, красотка лежала в белом халате, надев на голову защитную шапочку для волос, а на глаза специальные очки. Как можно понять, Оля пришла на процедуру по омоложению при помощи очень низких температур.
"Омолаживаюсь. Криоомоложение", - подписала кадры Оля.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Не стало звезды популярных фильмов и сериалов: актер повторил жуткую участь своего брата
Новый сезон "Танці з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть"
Самолет упал на жилой дом на Ивано-Франковщине: первые кадры с места крушения
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
После этого Фреймут показала, как на ней наводят красоту стилисты, пока она сидела в кресле. Над красоткой трудились сразу несколько специалистов.
"Готова к интенсиву", - написала Фреймут.
Напомним, Фреймут показала экстремальные развлечения с любимым мужем, кадры
А еще Politeka сообщала, что Фреймут показала свое авто с кожаным салоном и сделала пользователям предложение
Также Politeka писала, что Фреймут удивила застольем на своей террасе с деликатесами и серебряными приборами