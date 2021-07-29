Телеведущая Оля Фреймут поделилась личным, показав, как омолодилась

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала известной благодаря утреннему шоу с Педаном и Притулой. После этого красотка стала ведущей шоу "Ревизор", где получила больше всего популярности. Звезда настолько известна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где Оля учит украинцев этикету, а еще делится личными кадрами.

На новом видео, которое Фреймут опубликовала в сторис Инстаграм, красотка лежала в белом халате, надев на голову защитную шапочку для волос, а на глаза специальные очки. Как можно понять, Оля пришла на процедуру по омоложению при помощи очень низких температур.

"Омолаживаюсь. Криоомоложение", - подписала кадры Оля.

После этого Фреймут показала, как на ней наводят красоту стилисты, пока она сидела в кресле. Над красоткой трудились сразу несколько специалистов.

"Готова к интенсиву", - написала Фреймут.

Напомним, Фреймут показала экстремальные развлечения с любимым мужем, кадры

А еще Politeka сообщала, что Фреймут показала свое авто с кожаным салоном и сделала пользователям предложение

Также Politeka писала, что Фреймут удивила застольем на своей террасе с деликатесами и серебряными приборами



