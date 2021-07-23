Известная телеведующая Ольга Фреймут поделилась откровением

Как передает Politeka.net, недавно популярная украинская ведущая Ольга Фреймут показала своё новое приобритение - автомобиль. Как известно, телеведущая прославилась своим участием в программе "Ревизор", а теперь рассказывает о своей жизни и делится советами в социальных сетях.

На этот раз Ольга поделилась новой публикацией в Инстаграм. На первом фото девушка в элегантном костюме. Красные брюки в пол выделяют длинные ноги Ольги. На фоне - новый автомобиль, который она назвала своей мечтой детства.

На втором фото Ольга также в костюме, но в нежных пастельных оттенках.

"В детстве весь город машину имел только Михаил Кит. Бедному приходилось возить всех на вокзал, в аэропорт во Львов. Маршруток не было, уберите тоже ... А люди просили, и он не видмовляв.

Вот тогда я начала мечтать о собственном автомобиле. Не о том, как выйти замуж, а о машине. Мне хотелось быть не хуже Михаила Кота - развозить всех желающих, пусть бы только пассажиры заправляли.

Прошли годы. Я купила и поменяла не одно авто. Но только сейчас у меня автомобиль, как из детской мечты. Range Rover Evoque Autobiography.", откровенно поделилась телеведущая.

И также девушка заявила о том, что вскоре поделится новым видео про этикет за рулем.

Поклонники Ольги поздравили её с исполнением детской мечты и засыпали комплиментами: "Шикарный автомобиль !!! Это тоже моя мечта .. Но, пока, остается только в мечтах) пусть хорошо служит Вам !!", "Класс! Оля Вы большая умница. Жду новые видео", "Супер! Поздравляю! Прекрасно когда мечты становятся реальностью"

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