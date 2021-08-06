Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась горячими фотографиями со своим мужем Владимиром Локотко

Как пишет Politeka.net, 39-летняя телеведущая Оля Фреймут счастлива в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотком, которому, кстати, сама предложила пожениться. Пара воспитывает троих детей: старшую дочь Ольги от коренного британца Нила Митчелла - 15-летнюю Злату и двух совместных - пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию. Как известно, лишь после рождения третьего ребенка выяснилось, что Ольга официально вышла замуж и взяла фамилию своего мужа – Локотко.

Так, Ольга Фреймут часто делится подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз телеведущая показала поклонникам, как отдыхает вместе с мужем в 5-звездочном отеле "Hyatt Regency" в Киеве. Оля опубликовала серию фотографий, где она в объятиях Владимира позирует в лифте. Кадры получились очень страстными.

Поклонники активно прокомментировали фотографии.

"Куколка Барби. Оля возвращайтесь на телевидение с проектом типа как Ревизор или инспектор", "стильная пара", "Романтика", - пишут фанаты.

Позже Ольга рассказала поклонникам, что они с мужем любят перекусить в ресторане "Прага", что находится на территории столичного Выставочного центра.

Ранее Politeka писала, что Фреймут насмешила новым уроком этикета, надежда на Остапчука: "Владимир, ваш выход".

Напомним, что Ольга Фреймут похорошела после процедуры омоложения и оказалась в особом месте: "Мне 18...".

A еще Politeka сообщала, что Фреймут решила помочь экс-супруге Дзидзьо: "Чтобы не скакнула соседу на колени".