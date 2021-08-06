Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась горячими фотографиями со своим мужем Владимиром Локотко
Как пишет Politeka.net, 39-летняя телеведущая Оля Фреймут счастлива в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотком, которому, кстати, сама предложила пожениться. Пара воспитывает троих детей: старшую дочь Ольги от коренного британца Нила Митчелла - 15-летнюю Злату и двух совместных - пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию. Как известно, лишь после рождения третьего ребенка выяснилось, что Ольга официально вышла замуж и взяла фамилию своего мужа – Локотко.
Так, Ольга Фреймут часто делится подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз телеведущая показала поклонникам, как отдыхает вместе с мужем в 5-звездочном отеле "Hyatt Regency" в Киеве. Оля опубликовала серию фотографий, где она в объятиях Владимира позирует в лифте. Кадры получились очень страстными.
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Поклонники активно прокомментировали фотографии.
"Куколка Барби. Оля возвращайтесь на телевидение с проектом типа как Ревизор или инспектор", "стильная пара", "Романтика", - пишут фанаты.
Позже Ольга рассказала поклонникам, что они с мужем любят перекусить в ресторане "Прага", что находится на территории столичного Выставочного центра.
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