Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка полюбляє навчати етикету, вирішила допомогти екс-дружині Дзідзьо співачці Slavia (Ярославі Притулі)

Як передає Politeka.net, у сторіс в Instagram Slavia звернулася до Ольги за порадою, оскільки не знала, як правильно їсти тост з авокадо.

Схоже, Slavia пильно стежить за порадами української експертки з етикету. Співачка згадала, що Фреймут радила хліб не різати, а лише ламати, однак, зазначила Ярослава, у випадку з тостом так робити не зручно.

Звісно ж Фреймут прийшла на допомогу.

«У тебе там відкритий сандвіч. А всі форми відкритих сандвічів все їмо з приборами. Я розумію, що ці сандвічі вони вже такі messy. У них вже такий вигляд, ніби хтось наступив, і не хочеться пальці льопати. Отже, є вихід. Їмо авокадо приборами. А брускету беремо в ручки, акуратно хрумкаємо. Щоб вона не плигнула сусіду на коліна», - розказала Фреймут.

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