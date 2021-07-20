Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка полюбляє навчати етикету, вирішила допомогти екс-дружині Дзідзьо співачці Slavia (Ярославі Притулі)
Як передає Politeka.net, у сторіс в Instagram Slavia звернулася до Ольги за порадою, оскільки не знала, як правильно їсти тост з авокадо.
Схоже, Slavia пильно стежить за порадами української експертки з етикету. Співачка згадала, що Фреймут радила хліб не різати, а лише ламати, однак, зазначила Ярослава, у випадку з тостом так робити не зручно.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Обірвалося життя легендарного співака і актора: "Не дожив рівно тиждень до дня народження"
Обірвалося життя відомого українця, його шедеври бачили багато хто: "Такі люди переходять у вічність"
Втомлена Каменських без макіяжу показала наслідки бурхливої ночі: "Вбивчий недосип"
Дощі та грози врятують українців від спеки, але пощастить не всім областям: де чекати +36
Звісно ж Фреймут прийшла на допомогу.
«У тебе там відкритий сандвіч. А всі форми відкритих сандвічів все їмо з приборами. Я розумію, що ці сандвічі вони вже такі messy. У них вже такий вигляд, ніби хтось наступив, і не хочеться пальці льопати. Отже, є вихід. Їмо авокадо приборами. А брускету беремо в ручки, акуратно хрумкаємо. Щоб вона не плигнула сусіду на коліна», - розказала Фреймут.
Нагадаємо, співачка Slavia зізналася, як відчувала себе в шлюбі з Дзідзьо: "Мені було гірко, боляче...»
Як повідомляла Politeka, Фреймут почала вчити українців етикету по-новому: "Помилка"
Також Politeka писала, що Фреймут зняла з себе все зайве, вразивши жіночністю: "Нові тенденції етикету..."