Зірка "Ревізора", ведуча Ольга Фреймут розкрилася з нового боку

39-річна блондинка відома своєю любов'ю до етикету. Ольга несе культуру в маси, проводить інтенсиви і навіть видала книгу про хороші манери. Так, нещодавно вона виступила перед публікою в розкішному готелі у Львові, давши майстер-клас, як бути "ідеальною жінкою".

Фреймут залишилася задоволена подією, поділившись враженнями в Instagram, передає Politeka.net. Ведуча зізналася, що Grand Hotel Lviv, в якому проходив інтесив, навіває на неї певні спогади.

"Мені 18. Сама собі написала характеристику англійською мовою, пройшла співбесіду і влаштувалася в єдиний тоді п'ятизірковий готель Львова. Офіціанткою. Навіть зараз пам'ятаю, як ніяковіла перед розкішшю готелю, боялася підійти до гостей, таких красивих і недоступних... Минуло 20 років. Мене в "Grand Hotel" зустрічають за пошаною. Живу в номері, куди колись комусь офіціанткою на величезному підносі приносила сніданок і дуже раділи чайовим. Виступаю з етикетом у величній залі перед вишуканими людьми. І я повертаюся до себе юної, переляканої дівчинки у формі офіціантки, і кажу: "Довіряй собі... живи сміливо", - розговорилася Ольга.

До речі, зірка підійшла з усією серйозністю, готуючись до заходу, і мова не тільки про зміст. Напередодні Фреймут пройшла процедуру з кріоомолодження, опублікувавши відповідні кадри в "сторіз". Зірка приголомшила результатами, похвалившись посвіжілим виглядом і обличчям без єдиної зморшки.

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