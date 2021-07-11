Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут поделилась своими переживаниями

Злата Митчел написала об этом на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Кажется, что на самом деле невозможно быть тем, кем хочешь. Это страшно. Всегда кажется, что нужно оставаться на грани. Танцуйте, но не слишком много, чтобы предприниматель оставался частью арт-бизнеса, оставался творческим, но всегда политическим. Цель состоит в том, чтобы найти среднюю часть и уравновесить «кто» в вас и где вы хочет оказаться. Вам нужно знать, как продавать. Хотя мы думаем, что живем в либеральном обществе, к сожалению, это не так. Все мы боремся с социальными аспектами того, кем мы являемся, стремясь к равенству», - написала она.

Злата также дала совет тем, кто хочет преуспеть в карьере.

«В первую очередь узнайте, как быть незабываемым человеком, и карьера взлетит, если вы будете придерживаться своих моральных принципов и упорно трудитесь», - написала она.

Философские размышление девушка сопроводила видео, как она плавает в бассейне.

Также Злата упомянула о своем переезде в августе.

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