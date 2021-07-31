Звезда "Ревизора", ведущая Ольга Фреймут раскрылась с новой стороны
39-летняя блондинка известна своей любовью к этикету. Ольга несет культуру в массы, проводит интенсивы и даже издала книгу о хороших манерах. Так, недавно она выступила перед публикой в роскошном отеле во Львове, дав мастер-класс, как быть "идеальной женщиной".
Фреймут осталась довольна событием, поделившись впечатлениями в Инстаграм, передает Politeka.net. Ведущая призналась, что Grand Hotel Lviv, в котором проходил интесив, навевает на нее определенные воспоминания.
"Мне 18. Сама себе написала характеристику на английском языке, прошла собеседование и устроилась в единственный тогда пятизвездочный отель Львова. Официанткой. Даже сейчас помню, как смущалась перед роскошью отеля, боялась подойти к гостям, таких красивых и недоступных... Прошло 20 лет. Меня в "Grand Hotel" встречают по почетом. Живу в номере, куда когда-то кому-то официанткой на огромном подносе приносила завтрак и очень радовались чаевым. Выступаю с этикетом в величественной зале перед изысканными людьми. И я возвращаюсь к себе юной, испуганной девочке в форме официантки, и говорю: "Доверяй себе... живи смело", - разоткровенничалась Ольга.
Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"
Солистка "Go_A" попала в конфуз на сцене: "Майка поднялась вместе с бюстгальтером"
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь"
Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."
К слову, звезда подошла со всей серьезностью, готовясь к мероприятию, и речь не только о содержании. Накануне Фреймут прошла процедуру по криоомоложению, опубликовав соответствующие кадры в "сториз". Звезда ошеломила результатами, похвалившись посвежевшим видом и лицом без единой морщинки.
Напомним, Фреймут в кружевном топе снова взялась поучать украинцев
Также, юная дочь Ольги Фреймут, решившая уехать из Украины, поразила заявлением
Ранее сообщалось, Фреймут выпендрилась застольем на своей террасе с икрой и серебряными приборами