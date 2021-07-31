Звезда "Ревизора", ведущая Ольга Фреймут раскрылась с новой стороны

39-летняя блондинка известна своей любовью к этикету. Ольга несет культуру в массы, проводит интенсивы и даже издала книгу о хороших манерах. Так, недавно она выступила перед публикой в роскошном отеле во Львове, дав мастер-класс, как быть "идеальной женщиной".

Фреймут осталась довольна событием, поделившись впечатлениями в Инстаграм, передает Politeka.net. Ведущая призналась, что Grand Hotel Lviv, в котором проходил интесив, навевает на нее определенные воспоминания.

"Мне 18. Сама себе написала характеристику на английском языке, прошла собеседование и устроилась в единственный тогда пятизвездочный отель Львова. Официанткой. Даже сейчас помню, как смущалась перед роскошью отеля, боялась подойти к гостям, таких красивых и недоступных... Прошло 20 лет. Меня в "Grand Hotel" встречают по почетом. Живу в номере, куда когда-то кому-то официанткой на огромном подносе приносила завтрак и очень радовались чаевым. Выступаю с этикетом в величественной зале перед изысканными людьми. И я возвращаюсь к себе юной, испуганной девочке в форме официантки, и говорю: "Доверяй себе... живи смело", - разоткровенничалась Ольга.

К слову, звезда подошла со всей серьезностью, готовясь к мероприятию, и речь не только о содержании. Накануне Фреймут прошла процедуру по криоомоложению, опубликовав соответствующие кадры в "сториз". Звезда ошеломила результатами, похвалившись посвежевшим видом и лицом без единой морщинки.

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