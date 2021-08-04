Зірка "Ревізора", українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала черговий урок з етикету

Як повідомляє Politeka.net, зірка давно захоплюється і всерйоз вивчає етикет. У себе в Instagram артистка регулярно викладає відео, в яких вчить українців, як правильно поводитися за столом і в різних незвичайних ситуаціях.

Цього разу Фреймут вирішила навчити українців правильно закривати за собою двері.

"Як по етикету закриваємо за собою двері? Правою рукою? Повертаємося спиною? Ні, ні, ні! Двері закриваємо лівою рукою за собою, тоді всі в кімнаті бачать наше обличчя. А права рука вільна для привітання", - поділилася корисним лайфхаком зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Оля, дуже корисні поради, завжди чекаю продовження", "а мені більше сподобався перший варіант", "Дуже корисно як завжди!", "Ну дуже гарний макіяж", - пишуть люди.

Також шанувальники звернулися до Остапчука, який регулярно пародіює уроки Фреймут.

"Володимир, Ваш вихід", - написали користувачі Мережі.

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