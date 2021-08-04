Звезда "Ревизора", украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала очередной урок по этикету

Как сообщает Politeka.net, звезда давно увлекается и всерьез изучает этикет. У себя в Инстаграм артистка регулярно выкладывает видео, в которых учит украинцев, как правильно вести себя за столом и в разных необычных ситуациях.

В этот раз Фреймут решила научить украинцев правильно закрывать за собой дверь.

«Как по этикету закрываем за собой дверь? Правой рукой? Поворачиваемся спиной? Нет, нет, нет! Двери закрываем левой рукой за собой, тогда все в комнате видят наше лицо. А правая рука свободна для приветствия», - поделилась полезным лайфхаком звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Оля, очень полезные советы, всегда жду продолжения», «А мне больше понравился первый вариант», «Очень полезно как всегда!», «Ну очень красивый макияж», - пишут люди.

Также поклонники обратились к Остапчуку, который регулярно пародирует уроки Фреймут.

«Владимир, Ваш выход», - написали пользователи сети.

Напомним, что Фреймут решила омолодиться, показав, как выглядит после косметолога: "Готова к интенсиву...".

Как сообщала Politeka, Фреймут расхохоталась в компании завидного красавчика: "Лучший...".

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут после процедуры омоложения оказалась в необычном месте: "Мне 18...".