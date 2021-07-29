Телеведуча Оля Фреймут поділилася особистим, показавши, як омолодилася

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала відомою завдяки ранковому шоу з Педаном і Притулою. Після цього красуня стала ведучою шоу" Ревізор", де отримала найбільше популярності. Зірка настільки відома, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де Оля вчить українців етикету, а ще ділиться особистими кадрами.

На новому відео, яке Фреймут опублікувала в сторіс Instagram, красуня лежала в білому халаті, надівши на голову захисну шапочку для волосся, а на очі спеціальні окуляри. Як можна зрозуміти, Оля прийшла на процедуру по омолодженню за допомогою дуже низьких температур.

"Омолоджувати. Кріоомоложеніе", - підписала кадри Оля.

Після цього Фреймут показала, як на ній наводять красу стилісти, поки вона сиділа в кріслі. Над красунею працювали відразу кілька фахівців.

"Готова до інтенсиву", - написала Фреймут.

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