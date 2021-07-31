Оля Фреймут показала, як проводить час зі своїм приятелем

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала популярною завдяки ранковим шоу на ТБ. Після цього красуня була "Ревізором", ставши відомою на всю Україну. Зараз Оля активно веде Instagram, де розповідає українцям про етикет, а також ділиться особистими фотографіями і відео.

На нових кадрах Оля позірова в блузі і джинсах. Поруч сидів Олексій Дурнєв, український популярний телеведучий. Парочка сміялася, сидячи поруч на дивані за столиком.

"Льоша, з днем народження. Кращий професіонал коли-небудь Олексій Дурнєв", - написала Оля.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.

Варто відзначити, що Олексію сьогодні виповнилося 34 роки. Красунчик не тільки телеведучий, але і популярний актор і продюсер.

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