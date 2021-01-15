Звезды отправляются в жаркие отпуска не только ради хорошо проведенного времени, но и для того, чтобы их дети отлично отдохнули на каникулах

Многие артисты после Рождества отправились вместе со своими детьми на отдых, причем семейные будни у них довольно насыщенные. Как маленькие, так и взрослые дети звездных родителей предпочитают проводить время после нового года довольно активно, вместе с родителями. Представляем вашему вниманию топ подборку фото детей звезд, которые отправились на дорогие курорты.

Ольга Фреймут вместе со своими детьми решила улететь на Мальдивы и впервые за долгое время показала подросших деток, отдыхающих на пляже. Звезда также рассказала о том, как проходят их будни у себя в Инстаграм.

Мала и Алиса Поляковы - дочери известной певицы успели отличиться яркими фото из отдыха на Мальдивах. Звездная мама вместе с детьми продолжает баловать фанатов яркими фото. Старшая дочь Поляковой также не отстает и показывает фигуру в бикини.

Соня Киперман отдыхала вместе с мамой Верой брежневой в горах, куда она отправилась вместе с мужем Константином Меладзе. Артистка отметила, что ей нравится на морозном воздухе в горах куда больше, чем на Мальдивах. Примечательно, что Соня из отдыха фото пока не опубликовала, в отличие от мамы.

Певица Камалия вместе с семьей отправилась в Буковель, где покоряет светлыми фото из горнолыжного курорта и показывает, как учит кататься подросших детей.

Дмитрий Монатик, также, как и Ольга Фреймут, впервые за долгое время показал сыновей. Артист с женой и детьми елетел на Мальдивы, где отлично провел время и даже начал учить детей плаванию.

Санта Димопулос вместе с детьми и супругом снова улетели в Дубаи, где показали список лучших заведений. Артистка отметила также плюсы такого отдыха и рассказала о семейных буднях. Некоторые фанаты отметили, что Санта постоянно летает именно туда, игнорируя другие курорты.

Светлана Лобода вместе с дочерьми и мамой улетела в Дубаи не так давно и уже успела показать подросшую старшую дочь Евангелину. Девочка любит читать, постоянно занимается вместе с мамой и уже не раз покоряла публику певицы трендовыми образами.

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