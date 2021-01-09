Известная певица Светлана Лобода показала, как поддерживает молодость и великолепный вид

Профессиональным артистам приходится постоянно следить за своей внешностью, чтобы сохранять красоту и популярность, пишет Politeka.net, некоторые приоткрывают завесу тайны и делятся кадрами из косметических салононов. Светлана Лобода выложила в сториз "Инстаграм" фото процедуры по уходу за лицом.

На снимке исполнительница лежит на кушетке с закрытыми глазами и практически обнаженная, на ней можно заметить лишь бусы с крестиком, хотя волосы при этом спрятаны под полотенцем, а рискованный ракурс едва не захватил в кадр грудь Светланы. руки мастера лежат на лице артистки, натирая кожу белым веществом. Красота требует жертв, и Лобода явно готова к ним, чтобы раз за разом радовать своих поклонников.

Ранее артистка показала, как расслабляется и набирается сил перед концертами. Она выложила в соцсети кадры прогулки, для которой надела белоснежный костюм с акцентом на стройных ногах. По словам Светланы Лободы, секрет ее стройности лежит в правильном рационе:

«Я стараюсь придерживаться принципов здорового питания, а вот диетами никогда не увлекалась. Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями».

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».