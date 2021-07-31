Оля Фреймут показала, как проводит время со своим приятелем

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала популярной благодаря утренним шоу на ТВ. После этого красотка была "Ревизором", став известной на всю Украину. Сейчас Оля активно ведет Инстаграм, где рассказывает украинцам об этикете, а также делится личными фотографиями и видео.

На новых кадрах Оля позирова в блузе и джинсах. Рядом сидел Алексей Дурнев, украинский популярный телеведущий. Парочка смеялась, сидя рядом на диване за столиком.

"Леша, с днем рождения. Лучший профессионал когда-либо Алексей Дурнев", - написала Оля.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.

Стоит отметить, что Алексею сегодня исполнилось 34 года. Красавчик не только телеведущий, но и популярный актер и продюсер.

Напомним, Фреймут появилась в обществе известного музыканта, порадовав старшую дочь Злату

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