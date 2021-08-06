Багатодітна Ольга Фреймут розчулила першими кадрами з новонародженими малюками

Як відомо, 39-річна Фреймут щаслива в шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Влаимиром Локотком. Пара виховує трьох дітей: старшу доньку Ольги від першого шлюбу - 15-річну Злату і двох спільних - п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію. У Фреймут є своя квартира в центрі Києва, але родина, що "розрослася" воліє жити за містом, орендуючи великий і світлий особняк з розкішною терасою і гвинтовими сходами.

У своїх нових "сторіз" в Instagram ведуча похвалилася радісною подією, передає Politeka.net. Їх кішка піднесла "пухнастий" сюрприз.

"Мурка в тридцятий раз стала мамою🐣", - оголосила Фреймут про поповнення, знявши малюків біля стіни, їх там як мінімум троє.

Скоріш за все, кішка частково вулична, просто сім'я Ольги її підгодовує. А взагалі, у них вдома живе йоркширський тер'єр на прізвисько Лунтик. Ведуча розповідала, що у Злати сильна алергія на шерсть, але її бажання мати вдома собачку було занадто велике, щоб поступатися хворобі. Тим більше, порода була обрана неспроста - шерсть "йорків" не викликає алергічних реакцій. Лунтиком назвали, тому що поява собаки вдома було "казковою", як і народження цього героя в однойменному мультику.

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