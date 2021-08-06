Многодетная Ольга Фреймут умилила первыми кадрами с новорожденными крохами

Как известно, 39-летняя Фреймут счастлива в браке с гендиректором "Нового канала" Влаимиром Локотко. Пара воспитывает троих детей: старшую дочку Ольги от первого брака - 15-летнюю Злату и двоих совместных - пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию. У Фреймут есть своя квартира в центре Киева, но "разросшаяся" семья предпочитает жить за городом, арендуя большой и светлый особняк с роскошной террассой и винтовой лестницей.

В своих новых "сториз" в Инстаграм ведущая похвасталась радостным событием, передает Politeka.net. Их кошка преподнесла сюрприз в виде "живых и пушистых комочков".

"Мурка в тридцатый раз стала мамой🐣", - объявила Фреймут о пополнении, засняв малышей у стены, их там как минимум трое.

По всей видимости, кошка отчасти уличная, просто семья Ольги ее подкармливает. А вообще, у них дома живет йоркширский терьер по кличке Лунтик. Ведущая рассказывала, что у Златы сильная аллергия на шерсть, но ее желание иметь дома собачку было слишком велико, чтобы уступать болезни. Тем более, порода была выбрана неспроста - шерсть "йорков" не вызывает аллергических реакций. Лунтиком назвали, потому что появление собаки в доме было "сказочным", как и рождение этого героя в одноименном мультике.

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Как сообщала Politeka, Фреймут засветила интерьер своего загородного особняка: много игрушек и винтовая лестница

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