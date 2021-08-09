Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут дала совет украинкам в социальных сетях

Как передает Politeka.net, 39-летняя Ольга Фремут является популярной украинской телеведущей. Сейчас девушка в социальных сетях делится советами и обучает этикету. Она прославилась своим участием в программе "Ревизор". Ольга активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Ольга поделилась новой серией фото. На них телеведущая в белом костюме, который состоит из брюк и пиджака. Она вела лекцию и ответила девушкам, на интересующие их вопросы.

"- Как полюбить себя? - спросила красивая девушка с третьего ряда. Доверчивая, как будто существует рецепт и мне он известен. Но я ответила, как для себя: - А попытайтесь не адаптироваться под ожидания всех. Попробуйте одеваться так, как хотите. Не спрашивать при этом у мужчины, у подруги, или вам в этом красиво. Попробуйте, наконец, выставить фото без фильтров ...Лекция в Коломые состоялась на прошлой неделе, а я до сих пор слышу эхо слов, фраз, мыслей, провокационных и смелых, и напрочь наивных..."

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