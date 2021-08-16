Телеведущая Оля Фреймут показала, что делает с людьми, которые ее оскорбляют в сети

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала популярной телеведущей, начав карьеру в утренних шоу, а после этого став звездой "Ревизора". Сейчас Оля активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Фреймут решила проведать одну из обидчиц, которая написала о ней плохо в сети.

"Не пишите в социальных сетях то, что не сможете сказать в глаза. Ибо я могу прийти в гости", - написала Оля.

"Хейтеры. I love you. Рубрика в любимом шоу на новом канале, которое почему-то не всем понравилось. Когда я предложила эту идею - идти к хейтерам, все в команде посмеялись. Кроме", - дополнила Фреймут.

"Но Анна Жижа смогла воплотить мою бешенную идею. Она тогда была главным редактором программы", - рассказала историю Оля.

"Господи, опять эта *** Фреймут", - показала один из комментариев Фреймут, который ее заинтересовал.

"Когда думаем о хейтерах, то кажется, люди неадекватные и совращенные. Но, на самом деле, они милые. Просто кидают свой гнев в такой плачевный образ", - дополнила Оля.

"Хейтеры, я люблю вас. Запатентовала идею. Возможно, когда-то появится такой формат", - закончила историю Оля.

На кадрах Фреймут пришла к девушке, которая оскорбила телеведущую. Хейтерка сказала, что изначально относилась к Оле плохо, но после проекта "пацанки", сменила свое мнение.

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