Украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась семейным счастьем

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Ольги Фреймут.

39-летняя ведущая замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком уже длительное время. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

Супруги воспитывают двоих собственных детей, а также дочь телеведущей от первого брака Злату Митчелл.

Отношения супругов начались еще в 2015 году.

В 2016 году у пары родился сын Валерий. Еще через год появилась дочь Евдокия, после чего стало известно, что Ольга официально вышла замуж за Владимира и взяла его фамилию – Локотко.

Телеведущая мало рассказывает о личной жизни, однако иногда она выкладывает красивые семейные снимки в фотоблоге Инстаграм.

Так, в разделе Stories было размещено два снимка, на одном Ольга позирует в объятиях Владимира, на втором - блондинка томно смотрит в камеру, но уже одна. Теледива засветила свои изящные плечи, тонкие руки и точеные черты лица.

При этом поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, поскольку кадры были размещены в карусели Stories.

Ранее Politeka писала, что Фреймут насмешила новым уроком этикета, надежда на Остапчука: "Владимир, ваш выход".

Напомним, что Ольга Фреймут похорошела после процедуры омоложения и оказалась в особом месте: "Мне 18...".

A еще Politeka сообщала, что Фреймут решила помочь экс-супруге Дзидзьо: "Чтобы не скакнула соседу на колени".