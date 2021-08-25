Известная телеведущая Ольга Фреймут рассказала, сколько стоит, чтобы она провела свадьбу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут в интервью YouTube-каналу Big Money рассказала, какие гонорары брала за проведение свадьбы. По словам звезда, сейчас она больше занимается проведением конференций или презентаций, а вот свадьбы и корпоративы вела, когда постоянно была в телевизоре.

Однако, свадьбы в ее карьере были, но вспоминает она о них неохотно. Оля ответила, что ей было стыдно брать большие суммы за проведение свадеб, в отличие от некоторых ее коллег.

"Это ужас… Ну не много, ну от 5 до 6 тысяч долларов. Я просто знаю, сколько некоторые усатые коллеги стоят, вот с такими волосами, у них там больше. Усатые коллеги, ну от 10 тысяч и больше. И они так гордо называют цену, я как-то так не могу. Вот вы бы хотели, чтобы я вашу свадьбу вела? Это будет скучная свадьба. Я не могу на эту сумму вам предложить услугу. Если я знаю, что я точно на своем месте, я спокойно возьму эти деньги. А на свадьбу? Ну такая себе будет свадьба", - поделилась Фреймут.

Напомним, Фреймут выставила трусы известной красотки-блондинки на всеобщее обозрение: "Ошибка".

Как сообщала Politeka, Фреймут неожиданно нагрянула к своей обидчице после оскорблений в сети: "Господи, опять эта...".

Также Politeka писала, что Фреймут с мужем-продюсером показали, что значит быть счастливыми: кадры идиллии.